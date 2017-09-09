В Госдуме рассказали, что ждет украинский проект резолюции по миротворцам в Донбассе

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Москва, 9 сентября. Россия заблокирует украинский проект резолюции по миротворцам ООН, если он будет вредить Донбассу, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, украинские власти преследуют свои цели, призывая разместить миротворцев на всей территории Донбасса.

«Россия уже внесла до этого свой проект, будет на нём настаивать и имеет право заблокировать украинский вариант, если мы будем считать, что он явным образом не ведёт дело к улучшению ситуации», — отметил эксперт.

По мнению Новикова, ситуация в Донбассе может усложниться, если в рамках миротворческой операции в Донбасс придут представители стран, которые поддерживают Киев, передает RT.

Как сообщала «Газета.ру», ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль положительно воспринял предложение президента России Владимира Путина о миротворческой миссии ООН на востоке Украины.