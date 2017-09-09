Такси Uber подозревают в подкупе водителей компании-конкурента

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Нью-Йорк, 9 сентября. Компанию Uber подозревают в незаконной слежке за своими конкурентами. Такую информацию распространили иностранные СМИ.

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой Манхэттена начало расследование в отношении Uber, сообщает The Wall Street Journal.

Компанию подозревают в подкупе водителей сервиса Lyft. Объектом внимания ФБР стала программа под названием Hell, что переводится, как «Ад». В рамках этой программы Uber шпионила за водителями сервиса-конкурента, предлагала им бонусы в случае, если они согласятся работать сразу на две организации.

Напомним, что ранее сообщалось, что министерство юстиции США подозревает Uber в коррупции.