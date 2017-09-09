Страны Прибалтики попросили Le Monde не называть их бывшими республиками СССР

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Вильнюс, 9 сентября. Политики из Литвы, Латвии и Эстонии потребовали не называть их «бывшими советскими республиками».

Три прибалтийские страны обратились к главному редактору французской газеты Le Monde с официальным письмом, в котором политики требуют не назвать Эстонию, Литву и Латвию «бывшими республиками СССР». Их возмутила статья о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» России, в которой использовалась фраза «бывшие республики СССР».

Материал вызвал возмущение в Риге, Вильнюсе и Таллине. По мнению политиков Прибалтики, вхождение республик в 1940 году в состав Советского Союза не было добровольным. Период нахождения в составе СССР они считают «оккупационным».