Донбасс: ВСУ выпустили 270 снарядов за сутки, ранен боец ДНР

В Избранное

Донецк, 9 сентября. Украинская армия выпустила 273 снаряда и мины по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в результате обстрелов был ранен один военнослужащий республики.

Как отметил замком, на Донецком направлении ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов, выпустив 49 мин калибром 120 мм и 211 мин калибром 82 мм, 13 артиллерийских снарядов калибром 122 мм. На Мариупольском направлении украинские военные открывали огонь по селам Октябрь и Ленинское Новоазовского района ДНР из гранатометов и стрелкового оружия. Населенный пункт на Горловском направлении был обстрелян из вооружения БМП и гранатометов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли западную часть Донецка, в результате были повреждены два жилых дома, в поселке Крутая Балка получил ранение один местный житель.