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Донбасс: ВСУ выпустили 270 снарядов за сутки, ранен боец ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили 270 снарядов за сутки, ранен боец ДНР

    15:06  9 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили 270 снарядов за сутки, ранен боец ДНР

    Донецк, 9 сентября. Украинская армия выпустила 273 снаряда и мины по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в результате обстрелов был ранен один военнослужащий республики.

    Как отметил замком, на Донецком направлении ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов, выпустив 49 мин калибром 120 мм и 211 мин калибром 82 мм, 13 артиллерийских снарядов калибром 122 мм. На Мариупольском направлении украинские военные открывали огонь по селам Октябрь и Ленинское Новоазовского района ДНР из гранатометов и стрелкового оружия. Населенный пункт на Горловском направлении был обстрелян из вооружения БМП и гранатометов.

    Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли западную часть Донецка, в результате были повреждены два жилых дома, в поселке Крутая Балка получил ранение один местный житель.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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