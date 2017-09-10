Украина изгнала русский язык из школьного образования

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Учиться на русском языке в украинских школах дети больше не смогут. Верховная рада проголосовала закон, утвердивший тотальную украинизацию среднего образования. Единственное исключение сделали для «коренных народов», то есть для крымских татар.

Несомненно, это еще одна великая победа патриотов. Народный депутат Украины из не менее «Народного фронта» Виктория Сюмар сияет от счастья.

Нова реформа зробить середню школу повністю україномовною, – Сюмар #UKROPNEWS https://t.co/yaWO16dd9l — UkropNews (@RussBars) September 5, 2017

Начало большого пути

Еще несколько лет назад украинские «патриоты» и мечтать не могли о таком счастье. Конечно, русский язык постепенно вытравливали. Неумолимо сокращались часы языка, литературы.

Сворачивалось преподавание на русском других предметов. Незаметно родной язык стал иностранным.

Російська мова у луцьких школах: бути чи не бути - https://t.co/4giofSkulZ pic.twitter.com/3xVAwIJUyF — РозслідуванняВолинь (@AR_Volyn) September 7, 2016

Вскоре борцы за «мову» начали задавать резонные вопросы.

Хтось мені скаже навіщо у нас в деяких школах вивчається російська мова??? В нашй школі вона є, аж двічі на... http://t.co/w9rteS8OCr — Лада Луньова (@LadaDivergentis) September 4, 2014

Отдельной графой шло взращивание образа врага в лице России, Советского Союза и всего русского. Плоды этой деятельности не заставили долго себя ждать.

Російська мова нерозривно історично пов'язана з придушенням і знищенням української мови.



Ця мова - ворожа, окупаційна. pic.twitter.com/7eJnvFJcu8 — Lev Havryliv (@LevHavryliv) August 29, 2017

Это не записки из дурдома, а вполне типичный взгляд на исторический процесс в «патриотических» кругах. И не поспоришь. «Ныщення» (рус. — уничтожение) всего украинского в советскую эпоху проходило с особой жестокостью. Вот яркий образец угнетения бедных школьников.

Українські школяри, 30 ті роки. pic.twitter.com/tQwGbdUF8R — ???? Happinnes Exists (@ylyana90) April 22, 2017

За кадром злорадно улыбается Феликс Эдмундович. До расстрела детей, надевших вышиванки, оставались считанные минуты…

Начало еще какого-то большого пути

Помимо запрета русского языка, есть в законе другие полезные и прогрессивные идеи. Госпожа Сюмар анонсировала «изменение психологии обучения».

Реформа освіти дозволить зробити наші школи якісними і конкурентноздатними, - Вікторія Сюмарhttps://t.co/VZMqXumm9s pic.twitter.com/ZqPwTBjF0R — Народний фронт (@NarodnyiFront) September 5, 2017

Мол, нынче дети у нас «сидят и молчат». А «за кордоном» (рус. — за границей) они «интересуются и спрашивают», получая за свою вовлеченность в процесс более высокие оценки.

По всему видно, реформе предшествовал глубокий анализ. Как известно, образование в мире бывает двух видов: «у нас» и «за кордоном». Украинские дети на уроках больше походят на экспонаты музея восковых фигур — почти не шевелятся. Попробуй-ка, вытащи из них словечко!

И главное, в Киеве выбрали отличный способ помочь ребенку раскрыться. Запретили обучение на родном языке. Разве не гениально?

По словам Сюмар, принятый закон — лишь начало большого пути. Настоящие результаты будут видны через поколения, лет через 15.

Впрочем, кое-какие результаты последовали быстрее, чем ожидалось. Достижения украинской реформаторской мысли поспешили оценить в Будапеште.

МИД Венгрии назвал позорным принятый Радой закон об украинизации образования https://t.co/jaQgXQg18b — Lenta.ru (@lentaruofficial) September 7, 2017

Венгерское внешнеполитическое ведомство назвало новый закон «позорным», заявив о грубом нарушении прав национальных меньшинств. Схожую позицию выразили и в румынском внешнеполитическом ведомстве.

#Новости В МИД Румынии обеспокоены принятым ВР законом “Об образовании” из-за языковой статьи https://t.co/GWlwBtSDWl — We are animals (@Weareanimalstot) September 8, 2017

Вежливо напомнила о правах национальных меньшинств Варшава.

МИД Польши: Украина нарушила обязательство не ликвидировать языки национальных меньшинств https://t.co/cxjgbEoPwI pic.twitter.com/1F6xMu3fTP — Replyua Украина (@replyua) September 9, 2017

Но ничего не поделаешь. Как ни тернист путь к европейским ценностям, Киев на этом пути не остановить.

Мастер-класс компромисса от Парубия

На заре политической карьеры Владимир Жириновский поделился необычной формулой компромисса: «это когда мы предлагаем, а вы соглашаетесь».

Кажется, у Владимира Вольфовича появился блестящий последователь. Не на шутку озадачил публику спикер верховной рады Андрей Парубий.

Он заявил о «компромиссе», достигнутом в ходе согласования окончательной редакции закона об образовании по языковому вопросу.

Реформа освіти: Парубій заявив про компроміс щодо мови навчанняhttps://t.co/lypG5HVAdU pic.twitter.com/qMjhAXbMzd — unian (@unian) September 5, 2017

Сразу представляется жаркая дискуссия в профильных комитетах.

— Шановни дэпутаты! Давайте сделаем обучение в школе только на украинском? — Ганьба! Учиться нужно на украинском!!! — Панове, так мы с вами до ночи не разойдемся! Давайте на переходном этапе сделаем обучение на украинском, а там посмотрим… может быть, со временем сделаем на украинском…или на украинском…

На том и разошлись.