Минобороны Японии предупреждает о новых запусках ракет КНДР

В Избранное

Токио, 9 сентября. Военное ведомство Японии допускает, что Северная Корея проведет новые ракетные испытания.

Глава министерства обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что новые ракетные испытания власти КНДР могут приурочить к 69-й годовщине образования республики. Министр обороны отметил, что необходимо сохранять бдительность не только в такие даты, но и в обычные дни. В прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятые по счету ядерные испытания, пишет RT.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил ситуация, сложившуюся на Корейском полуострове, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и предложил главе РФ заключить мир между странами, сообщает «Телеканал 360».