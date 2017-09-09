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Весь мир
Минобороны Японии предупреждает о новых запусках ракет КНДР
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    Минобороны Японии предупреждает о новых запусках ракет КНДР

    14:40  9 Сентября 2017
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    Минобороны Японии предупреждает о новых запусках ракет КНДР

    Токио, 9 сентября. Военное ведомство Японии допускает, что Северная Корея проведет новые ракетные испытания.

    Глава министерства обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что новые ракетные испытания власти КНДР могут приурочить к 69-й годовщине образования республики. Министр обороны отметил, что необходимо сохранять бдительность не только в такие даты, но и в обычные дни. В прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятые по счету ядерные испытания, пишет RT.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил ситуация, сложившуюся на Корейском полуострове, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и предложил главе РФ заключить мир между странами, сообщает «Телеканал 360».

    Минобороны Японии предупреждает о новых запусках ракет КНДР

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    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #япония #кндр #ракеты
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