Сирия под угрозой вторжения Израиля: двуличный Тель-Авив подыгрывает «Джебхат ан-Нусре» и ИГ

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Израиль решил не ограничиваться авиаударами, которые были нанесены по объектам Сирийской арабской армии (САА) к северу от города Хама несколько дней назад. Так, накануне в районе Голанских высот в провинции Кунейтра были замечены подразделения Армии обороны Израиля. Согласно данным арабских СМИ, военнослужащие прошли порядка 200 метров по территории САР недалеко от населенного пункта Бир Аджам.

Примечательно, что вторжение израильских войск совпало с внезапным нападением боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»* (деятельность организации запрещена в РФ). По информации ливанского портала Al Masdar News, отрядам исламистов удалось отбить у сирийских военных несколько опорных пунктов в этом приграничном районе.

Напомним, официальный Иерусалим наряду с Соединенными Штатами и европейскими правительствами открыто выступает против Башара Асада. Кроме того, Израиль ведет борьбу с ливанским военизированным формированием «Хезболла», бойцы которого поддерживают правительственную армию САР в ходе противостояния террористам «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Помимо этого Дамаск и Иерусалим имеют давний территориальный конфликт, связанный с вопросом принадлежности Голанских высот. Обе стороны считают данные территории своими, однако на данный момент большую часть горного района фактически контролирует Израиль.

О том, чего именно намерен добиться Тель-Авив своими действиями и на что он готов ради достижения собственных целей, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, данные шаги израильской стороны связаны, прежде всего, с ее опасениями по поводу усиления роли Ирана, который в рамках сирийского конфликта выступает на стороне правительства Башара Асада. Военный эксперт рассказал об этом в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Я располагаю инсайдерской информацией о том, что во время своего последнего визита в Москву израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы поставил Владимиру Путину ультиматум: он хотел, что Россия поспособствовала тому, чтобы из Сирии были убраны все проасадовские подразделения, связанные с Ираном. Он заявил, что если данное условие не будет выполнено, то Израиль начнет бомбить Асада. И после недолгой паузы случились эти авиаудары, а позже были также замечены войска. Я думаю, что со стороны Израиля это попытка надавить на президента России, хоть и неудачная».

Однако еще более активно израильская сторона действует не прямо и непосредственно, а чужими руками. Тель-Авив своими поступками подыгрывает Соединенным Штатам, которые также выступают против сирийского правительства, используя террористические группировки как орудие для оказания давления на своего противника, убежден Александр Жилин.

«Им даже не нужно координировать свои действия друг с другом. Удары ВВС Израиля по позициям войск сирийской армии — это, несомненно, поддержка проамериканской антиасадовской коалиции, в которую также входит «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ), хоть и неофициально».

Представители внешнеполитического ведомства САР после недавнего авиаудара израильских ВВС по провинции Хама обвинили Иерусалим в намеренной поддержке боевиков террористических формирований, действующих на территории арабской республики. Эксперт подчеркнул, что он согласен с заявлением МИД Сирии. По его мнению, Израиль уже давно присоединился к игре, предложенной его союзником — Вашингтоном, и так же, как и США, теперь не брезгует ничем ради собственных интересов.

«Теперь и Тель-Авив подключился к использованию террористов. Фактически с его стороны идет прямая поддержка подобных формирований. Я не ожидал, что Израиль все-таки на это пойдет. Это государство, которое и само живет под угрозой террора. Однако последние действия руководства говорят о том, что власти страны теперь имеют двойные стандарты и исповедуют двойную мораль. А раз так, то Израиль когда-нибудь обязательно ответит за свои действия, свое лицемерие и двуличие».

* Организация запрещена на территории РФ.