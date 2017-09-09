Рябков и Шеннон встретятся в Финляндии 11-12 сентября

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Москва, 9 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков планирует провести встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном в Хельсинки.

По информации американских официальных лиц, на встрече якобы будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, которые вызывают разногласия между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным источников, встреча должна состояться 11-12 сентября в столице Финляндии. В МИД России и Госдепартаменте США пока эту информацию не подтвердили.