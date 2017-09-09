МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов россиян

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Москва, 9 сентября. Министерство внутренних дел России призывает ужесточить наказание за подделку или сбыт таких документов с двух до трех лет тюремного заключения. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ.

Так, МВД собирается внести изменения в ст. 327 УК РФ и предлагает наказывать лишением свободы на срок до трех лет за подделку паспорта или удостоверения «в целях его использования». За сбыт таких документов в полиции предлагают ввести такое же наказание.

По словам оперативников, злоумышленники выкупают специальное оборудование, чтобы подделать уникальные знаки и печати. Существует много способов, которые помогают выявить подделку.

Напомним, накануне в Совете Федерации предложили ввести уголовную и административную ответственность за шарж на политического оппонента во время предвыборной кампании.