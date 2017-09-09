Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Россия
МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов россиян

    14:36  9 Сентября 2017
    65

    МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов россиян

    Москва, 9 сентября. Министерство внутренних дел России призывает ужесточить наказание за подделку или сбыт таких документов с двух до трех лет тюремного заключения. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ.

    Так, МВД собирается внести изменения в ст. 327 УК РФ и предлагает наказывать лишением свободы на срок до трех лет за подделку паспорта или удостоверения «в целях его использования». За сбыт таких документов в полиции предлагают ввести такое же наказание.

    По словам оперативников, злоумышленники выкупают специальное оборудование, чтобы подделать уникальные знаки и печати. Существует много способов, которые помогают выявить подделку.

    Напомним, накануне в Совете Федерации предложили ввести уголовную и административную ответственность за шарж на политического оппонента во время предвыборной кампании. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #мвд #паспорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9298

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355