Сирия новости 9 сентября 16.30: 15 солдат САА погибло в Джобаре, ИГ казнило жителя Ракки

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Сирия, 9 сентября. САА потеряла 15 солдат в Восточной Гуте, в Ракке ИГ* казнило мирного жителя из-за подозрений в его связях с международной коалицией, неизвестные боевики устроили покушение на командира ССА в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают с воздуха зачистку Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли 15 солдат в Джобаре, нанесли удар по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ведет обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, подверглась нападению в Эль-Кунейтре.

Курды: нейтрализовали более 10 террористов ИГ и продолжают разминирование в Ракке.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. В результате боев на фронте Джобар погибло более 15 солдат армии САР. О потерях правительственных сил в Восточной Гуте сообщает местный источник в Twitter (@haifaa_hammad). Военные действия на территории района Джобар продолжаются. В это же время Ghouta Media Center передает в своем аккаунте в Twitter (@Ghouta_GMC), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в Районе Айн Тарма.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку территории провинции Дейр эз-Зор от террористов «Исламского государства». По данным военного источника в Twitter (@Mazen_ALmohamad) армия САР и союзные ей силы установили контроль над районом Аль-Тейм, расположенным на стратегической трассе Эс-Сухне – Дейр эз-Зор. В настоящее время магистраль находится под контролем сирийской армии, однако террористы ИГ продолжают предпринимать попытки контратаковать расположения правительственных войск.

В административном центре провинции Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между САА и «Исламским государством»*. Местный источник в Twitter (@baschar_k) пишет, что в ходе противостояния радикальными исламистами было убито два офицера армии САР. Ранее террористы ИГИЛ* заявляли, что к западу от базы 137-ой бригады ими убито 12 сирийских солдат.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетный удар по позициям боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», управляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, в районе деревни Бариша на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет местный источник в Twitter (@Ferrapeechr ).

Напомним, административный центр и ряд поселений провинции Идлиб находятся под контролем сторонников «Ан-Нусры». Несколько дней назад в городе Идлиб объединенные силы Сирийской свободной армии (ССА), «умеренной» «Ахрар аш-Шам» и других группировок, действующих на территории провинции, атаковали штабы «Тахрир аш-Шам». По мнению экспертов, начавшийся военный переворот может обеспечить мир в регионе.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают вести работы по разминированию освобожденных районов города Ракка и ближайших окрестностей. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@marjalhaq). Ранее сообщалось, что в ходе боев в административном центре провинции Ракка бойцам курдских подразделений удалось нейтрализовать более 10 радикальных исламистов. Кроме того под контроль SDF перешло здание университета на юге Ракки. В районе Мансур ополченцы SDF обнаружили склад вооружения и боеприпасов «Исламского государства».

Между тем во все еще подконтрольном ИГИЛ квартале Аль-Ганим террористы казнили мирного жителя из-за подозрений его связи с международной коалицией. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@FreeeuphratesAr).

Провинция Хама

Сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет Masar Press Agency в своем Twitter-аккаунте (@MasarPressNet).

На юге провинции Хама также продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Homs Media Center передает, что САА ведет обстрел позиций радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе города Харб Нафса. Ранее сообщалось, что правительственная армия открыла огонь по зонам дислокации сторонников «Ан-Нусры» в ответ на атаку со стороны радикалов в районе станции Аз-Захра. Кроме того, правительственные войска ведут обстрел зон дислокации вооруженных формирований в деревне Талаф.

Провинция Эль-Кунейтра

На шоссе Кодна в пригороде Эль-Кунейтры прогремел взрыв, сообщает военный источник в Twitter (@Ferrapeechr). По данным автора публикации заминировавшие дорогу боевики пытались убить командира Сирийской свободной армии (ССА) Касема Наджм. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территорию провинции Эль-Кунейтра со стороны Голанских высот вторглась Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские вооруженные силы продвинулись на 200 метров со стороны населенного пункта Бир Аджам. Вслед за войсками в данном районе были также замечены самолеты израильских ВВС.

Ирак

На северо-востоке провинции Дияла силы безопасности Ирака уничтожили шестерых террористов «Исламского государства», сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства радикальные исламисты готовились к теракту на территории района Вади Салаб. В той же местности авиация Ирака нейтрализовала 15 радикальных исламистов ИГ, скрывавшихся неподалеку от населенного пункта Бакуба. Кроме того в результате боевого вылета иракской авиации были уничтожены укрепления и техника «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)