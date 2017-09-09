Предложение Путина или «приключения миротворцев в Донбассе». Колонка Олега Денежки

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Согласие президента России Владимира Владимировича Путина на ввод миротворцев ООН в Донбасс прогремело как гром среди ясного неба, хотя вроде и не май. И вот что интересно: реакция всех сторон конфликта, особенно среди населения, и даже у российских патриотов, была скорее негативной. А у Госдепа США и Киева и вовсе задрожали колени. И только украинские диванные патриоты праздновали очередную победу над Кремлем.

Сам Путин высказался однозначно. По его мнению, наличие миротворцев ООН в Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины.

«Наличие миротворцев, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным, и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Второе — эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье — решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР», — скромно улыбаясь, пояснил Владимир Владимирович.

Заявление и впрямь удивительное. Укропатриоты тут же заявили о «капитуляции Путина». Но вот в Киеве политики оказались на удивление умнее и сразу поняли, что произошло. Через некоторое время в себя пришли и у нас, и от осуждений всякого рода эксперты из оппозиции перешли к попыткам понять — а что же за этим стоит. Впрочем, как всегда, большинство из них попали пальцем в небо.

Ряд аналитиков сразу начали говорить о грузинском сценарии, который якобы задумал коварный Владимир Владимирович. Вот, мол, Михаил Саакашвили воспользовался поддержкой США, «осмелел и развязал в Осетии России руки». И то же самое якобы будет и в Донбассе. Причем миротворцы ООН будут в невыгодном положении, и помочь украинским братьям не смогут. Особо выделяют сторонники республик необходимость согласовать действия миротворцев с властями ЛНР и ДНР.

Например, историк и радиоведущий Армен Гаспарян настроен чуть ли не победно в этом направлении. Миротворцы, по его мнению, будут связаны единственной задачей: охраной миссии ОБСЕ. Кроме того, на их плечи ляжет и фиксация нарушений с обеих сторон.

«Для тех, кто не понял, объясняю популярно. Киев, конечно, может начать реализовывать «хорватский сценарий», но в этом случае официальные представители ООН тут же фиксируют акт агрессии. Если же кто-то из миротворцев погибнет, Россия выступает в качестве государства, наводящего порядок в зоне конфликта от имени ООН. Что это значит на практике, [президент Украины Петр] Порошенко может уточнить у своего экс-друга Саакашвили. И даже потренироваться заранее в жевании галстука и отработке крика фюрера: «Где армия Венка?», — заявил Армен.

Я безумно уважаю аналитические способности Армена и его исторические знания, но я менее оптимистичен. Ввод миротворцев в любом виде приведет именно к «хорватскому сценарию», так как на Балканах миротворцы имели точно такие же полномочия и обязанности. Они согласовывали свои действия с властями Сербии и должны были помогать ОБСЕ фиксировать все нарушения.

Но это не помешало им «повернуться в одну сторону», тщательно следить за сербами, не замечая вовсе действий хорватов. В результате, Слободан Милошевич, наивно полагавший, что имеет дело с четными людьми, так и не увидел, как хорваты усиленно накачивают мышцы и готовятся к большому наступлению. Что было дальше? Гаага для Слободана Милошевича.

Нет сомнений: как ни ограничивай миротворцев ООН, все будет именно так, как было на Балканах. И даже возможное наличие в Донбассе российского контингента, как это было в Сербии, ничего не изменит. Очередной «бросок на Приштину» русских десантников вряд ли принесет какую-либо реальную пользу.

А Грузией здесь вообще не пахнет. Там не было российских миротворцев. Там была российская армия, гарнизоны еще с советских времен. Их участие было минимальным и не миротворческим. Более того, были случаи, когда отдельные российские части сдерживали только абхазов, не давая им выйти на территорию грузинских областей.

Когда Эдуард Шеварднадзе, будучи в Сухуми, оказался под угрозой попадания в плен, вывезли его на катерах с воздушной подушкой российского Черноморского флота. Стороны конфликта решили все практически своими силами. И лишь в тот момент, когда обе стороны выдохлись, и военные действия начали стихать, вмешалась Россия. Все, что сделал Кремль, так это выступил посредником на переговорах между воюющими. То есть Россия войну не прекратила, она зафиксировала результаты войны и не дала ее продолжить.

А в Нагорном Карабахе так и вообще все обошлось без каких либо миротворцев. И до сих пор обходится. Сидят армяне и азербайджанцы в окопах почти 25 лет, и злобно смотрят друг на друга в прицел. И есть основание полагать, что будь там миротворцы ООН, война давно заполыхала с новой силой.

Вообще история миротворческих сил весьма печальна. То, что они наделали в Африке и Азии, уму непостижимо. Там, где присутствуют миротворцы ООН, всегда война и геноцид. Массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году — это только вершина айсберга. Масса примеров. И везде миротворцы ООН умывали руки при первом же признаке конфликта.

Нет, ввод миротворцев в Донбасс обязательно закончится трагедией. Как всегда. Так что же задумал Владимир Владимирович? Сдался? Пошел на уступки Киеву? Тогда почему там истерика?

На самом деле ларчик открывается просто: непонятное ни жителям Донбасса, ни украинской стороне, и выставляемое истеричными патриотами в Киеве как «капитуляция Путина» никакого отношения к спасению минских соглашений не имеет вовсе. Просто Владимиру Владимировичу удалось одним выстрелом убить двух зайцев.

С одной стороны, киевские власти и стоящие за ними США были вынуждены сменить лукавую риторику якобы сторонников мирного урегулирования и откровенно раскрыть свои истинные планы. Черные очки у многих делегатов в ООН упали, и король закономерно оказался голым.

О том, чего хотят на самом деле в Киеве, тут же рассказал постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко. Он выдвинул ряд требований к миротворцам, которые могут прибыть в Донбасс: официальное закрепление положения, что контингент будет находиться на всей территории региона, в первую очередь, на российско-украинской государственной границе; полномочия миротворцев не ограничатся только охраной наблюдателей ОБСЕ; присутствие россиян в составе миротворческой миссии ООН исключено.

Его слова тут же повторил бывший президент Украины Леонид Кучма, который появляется словно черт из табакерки, как только начинает пахнуть жаренным, и исчезает при первых признаках быть зажаренным. Российская граница и контроль всей территории Донбасса — вот чего хотел Порошенко. Не остановить войну! И не миротворцев он надеется там видеть, а под их прикрытием выдвинуть туда украинские силы.

С другой стороны, категорический отказ Киева от предложений Владимира Владимировича уничтожил на корню саму идею ввода миротворцев. Не на ввод миротворческих сил ООН согласился российский президент, а исключил малейшую возможность выполнения этого плана Госдепа.

По большому счету, Путин окончательно похоронил «Минск-2» в том виде, в котором его рисовали в своем воображении киевские власти. Он четко дал понять: то, чего требуют власти Киева и Запад, не будет никогда. И предупредил: готовиться к большой войне не стоит. В Кремле все видят и ко всему готовы. А вы выбирайте сами, как поступить.

Но выбора у Киева, похоже, не осталось.