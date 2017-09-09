Цензура, Первая поправка и фейки: эксперты объяснили поведение Facebook по отношению к России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала заявление администрации соцсети Facebook об удаленных фейковых аккаунтах, публиковавших информацию о внутриполитической ситуации в США. Захарова напомнила, что ранее в соцсети появились фальшивые страницы российских посольств в разных странах и, несмотря на все усилия российского внешнеполитического ведомства, администрация интернет-ресурса долгое время не закрывала их. Официальный представитель МИД РФ также предложила руководству сервиса наладить сотрудничество. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы с воодушевлением обратили внимание на заявление руководителя службы безопасности Facebook, — заявила Захарова. — Мы рады, что, наконец, в Facebook всерьез озаботились проблемой фейковых аккаунтов, давно пора было это сделать».

Проблема фейковых аккаунтов стала довольно острым вопросом, когда в Facebook появились фальшивые страницы якобы российских посольств в разных государствах. Служба безопасности соцсети не закрывала их, несмотря на многочисленные обращения по линии министерства иностранных дел России. Мария Захарова отметила, что изначально «реакция на запросы была нулевой», а теперь позицию ресурса можно назвать «прорывом».

Текущая позиция руководства соцсети — жесткая цензура, но при этом она очень избирательна. Примером тому служит скандал, разразившийся в начале этого года. СМИ сообщали о том, что Facebook заблокировал фотографию знаменитой статуи Нептуна XVI века, которую итальянский искусствовед Элиза Барбари опубликовала на своей странице.

Причиной блокировки стала якобы излишняя откровенность. Однако, если хорошенько поискать, то в соцсети можно найти группы с откровенно расистским контентом, не говоря уже о закрытых секс-группах, где люди ищут себе партнеров на ночь и распространяют фото даже не сексуального, а порнографического характера. Фальшивые новости Facebook распознать не может, а более спорный контент его не волнует. Получается, что текущая позиция Facebook просто неприемлема и нарушает Первую поправку Конституции США, дающую право на свободу слова и выражения мысли.

«Мне неоднократно приходилось сталкиваться с этой практикой в Facebook, которую я могу назвать цензурой. Американцы в течение долгого времени критикуют Россию за якобы избирательное применение правосудия. Но они сами действуют крайне избирательно, — комментирует для ФАН доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. — Как мне объяснили мои американские друзья-коллеги по поводу Первой поправки Конституции США (свобода слова, свобода выражения мнений — прим. ФАН), она касается только граждан США. Американцы и в данном случае прикрыли свои нецивилизованные действия, в том числе на Facebook, тем, что она сами решают, в отношении кого они могут применить поправку (русофобские тексты, тексты украинский нацистов, бандеровцев), а в отношении кого (простых россиян) — не могут. Это политика двойных стандартов».

Второй собеседник ФАН, профессор Академии Военных Наук, политолог, американист, кандидат политических наук Сергей Судаков, считает, что компания, которая так или иначе охватывает территорию России, как и ряда других стран, должна сотрудничать с нами и подчиняться нашим законам.

«Нужно понимать, что в США можно распространять любую информацию, кроме откровенно ложной. Право говорить «о чем угодно» вынесли еще Отцы-основатели Соединенных Штатов. Но нужно понимать, что есть цензура, а есть вредоносная и порочащая информация. На того, кто ее распространяет, можно подать в суд. Например, какой-нибудь ресурс разместил сообщения о том, что из-за урагана «Ирма» пострадало огромное количество нефтеналивных станций и нефтеперерабатывающих заводов. И этот кто-то в посте гарантирует, что нефть сильно подорожает, тем более нефтепродукты. Рядовые граждане на основе этих сообщений побегут покупать акции компаний. Facebook — это огромное количество пользователей. Эта частная соцсеть к тому же является и СМИ, которое размещает всевозможную информацию. Размещение ложной информации — это катастрофа. Есть цензура, а есть распространение заведомо ложной информации, что является уголовным преступлением. И лица, которые его совершили, должны преследоваться по закону. Facebook, находящийся, в том числе в российской зоне, должен подчиняться законам РФ, если он хочет здесь существовать», — комментирует для ФАН Сергей Судаков.

Что касается молчания Facebook относительно запросов российского министерства иностранных дел, то Домрин охарактеризовал ситуацию буквально в одном предложении: «Америка — прежде всего, а МИД это отправляет запросы или не МИД, там нет никакого дела».

«Причина, по которой Facebook не реагировал на запросы МИД России, проста, — считает Сергей Судаков. — Все всё знают и понимают, но ждут команды от большой политической силы. Facebook не свободен, и находится в постоянном взаимодействии с американскими спецслужбами. Кроме того, соцсеть находится под их непосредственным контролем, даже несмотря на то, что она частная. Вопрос не к самой соцсети, а к контролирующим ее органам».

Представитель российского дипведомства Мария Захарова также предложила администрации Facebook наладить сотрудничество.