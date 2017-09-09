Пуски крылатых ракет комплекса «Утес» проведены на учениях Черноморского флота

В Избранное

Москва, 9 сентября. Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России Вячеслав Трухачев заявил, что береговой ракетный комплекс ЧФ «Утес» на учениях выполнил пуск двух крылатых ракет.

Как отметил Трухачев, береговой стационарный ракетный комплекс «Утес» осуществил два пуска крылатых ракет в интересах кораблей флота, отрабатывающих в полигонах боевой подготовки организацию коллективной противовоздушной обороны.

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись объективного контроля попадания крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* на востоке Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.