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Украина
Украина передала ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе
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    Украина передала ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

    14:15  9 Сентября 2017
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    Украина передала ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

    Киев, 9 сентября. Украинские власти передали в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе, заявил замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев.

    Президент Украины Петр Порошенко поручил обновить проект резолюции в Совбез ООН по размещению миротворческого контингента. Готовый документ был передан в Организацию Объединенных Наций, сообщил представитель президентской администрации.

    По словам спикера, в случае поддержки резолюции, развертывает миротворцев займет не менее полугода. Финансирование миссии возможно из спецбюджета организации, отметил он. Отметим, что инициативу о вводе миротворцев на Украину озвучил глава государства РФ Владимир Путин, эту идею поддержали в ФРГ.

    Украина передала ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

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    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #оон
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