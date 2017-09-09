Появилось фото модели Dior, потерявшей ногу при взрыве в Киеве

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Киев, 9 сентября. Появилось фото известной модели Dior Натальи Кошель, которая получила увечья в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

Манекенщица Наталья Кошель находилась в одной машине с гражданином Грузии Тимуром Махаури – мужчина погиб при взрыве автомобиля. По данным украинских СМИ, девушка имела несколько крупных модельных контрактов, в том числе и с домом Dior. По некоторой информации, Тимур Махаури являлся членом добровольческого батальона ВСУ. В какого рода отношениях с погибшим состояла Кошель пока неизвестно. Киевские медики борются за жизнь модели, потерявшей ногу при взрыве.