Появилось фото модели Dior, потерявшей ногу при взрыве в Киеве
Киев, 9 сентября. Появилось фото известной модели Dior Натальи Кошель, которая получила увечья в результате взрыва автомобиля в центре Киева.
Манекенщица Наталья Кошель находилась в одной машине с гражданином Грузии Тимуром Махаури – мужчина погиб при взрыве автомобиля. По данным украинских СМИ, девушка имела несколько крупных модельных контрактов, в том числе и с домом Dior. По некоторой информации, Тимур Махаури являлся членом добровольческого батальона ВСУ. В какого рода отношениях с погибшим состояла Кошель пока неизвестно. Киевские медики борются за жизнь модели, потерявшей ногу при взрыве.
Пострадавшей при взрыве автомобиля в Киеве известная модель Наталья Кошель https://t.co/MdSGoT3KNj pic.twitter.com/d44Ke4dZFt— Досье - Киев (@DosieInfo) 9 сентября 2017 г.