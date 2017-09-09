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Политика
Операция «Анадырь» по переброске советских ракет на Кубу стала шоком для США — эксперт
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    Операция «Анадырь» по переброске советских ракет на Кубу стала шоком для США — эксперт

    14:08  9 Сентября 2017
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    Операция «Анадырь» по переброске советских ракет на Кубу стала шоком для США — эксперт

    Москва, 9 сентября. Советская операция «Анадырь» в разгаре Карибского кризиса оказалась шоком для США, считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Минобороны России ранее обнародовало данные о числе погибших советских солдат на Кубе в годы Карибского кризиса. В этом году отмечается 55-летие доставки на Остров свободы советских баллистических ракет в рамках операции «Анадырь», имевшей секретный статус.

    «Карибский кризис стал некоей кульминацией Холодной войны. По прошествии 55 лет человечество понимает, что весь мир в тот момент находился на грани глобальной ядерной катастрофы», — сказал военный эксперт Андрей Кошкин, его слова приводит «Экономика сегодня»

    Он подчеркнул, что только сейчас человечество понимает всю мощь оружия массового поражения.  Он отметил, что СССР блестяще провели спецоперацию по переброске ракет на Кубу, что «стало настоящим шоком» для руководства США. Все это оказало влияние на американские власти, чтобы прийти к мирному разрешению конфликта.

    Операция «Анадырь» по переброске советских ракет на Кубу стала шоком для США — эксперт

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #куба
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