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Новости США: «Харви» и «Ирма» как наказание за победу Трампа, схватить Хиллари за волосы
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    Новости США: «Харви» и «Ирма» как наказание за победу Трампа, схватить Хиллари за волосы

    19:30  9 Сентября 2017
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    Новости США: «Харви» и «Ирму» назвали гневом природы из-за победы Трампа, схватить Хиллари за волосы

    США, 9 сентября. Актриса Дженифер Лоуренс считает обрушившиеся на Техас и Флориду ураганы последствиями выигрыша Трампа на выборах; глава Калифорнийского президента подала в суд на администрацию президента из-за отмены DACA; бывшие главы Белого дома основали фонд помощи пострадавшим от ураганов. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Очередной иск против Трампа

    Бывший секретарь национальной безопасности Джанет Наполитано, занимающая сейчас пост главы Калифорнийского университета, подает в суд на решение Дональда Трампа об отмене программы DACA, сообщает газета New York Times.

    Госпожа Наполитано является главой образовательной системы, которая обслуживает более 238 тысяч студентов в 10 университетских городках. Она обвиняет администрацию Трампа в нарушении административных процедур и требований, связанных с соблюдением Конституции США. В иске Наполитано утверждает что, отменив меморандум 2012 года — даже с шестимесячной задержкой в ​​осуществлении — Дональд Трамп и Джефф Сешнс нарушили закон. В иске утверждается, что администрация Трампа должна была предоставить более существенное обоснование прекращения программы, потому что те, кто вступил в нее, принимали долгосрочные решения, такие как зачисление в колледж или получение кредита, исходя из предположения, что будут оставаться на территории США. И, наконец, в иске утверждается о нарушении конституционных и процессуальных прав лиц, участвующих в DACA.

    Бывший секретарь национальной безопасности Джанет Наполитано

    Бывшие президенты основали фонд для помощи жертвам ураганов

    Барак Обама, Джордж Буш-старший и Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер вместе основали благотворительный фонд под названием One America Appeal, сообщает New York Post.

    Цель этого фонда — оказать помощь пострадавшим от разрушительных ураганов «Ирма» и «Харви».

    Хиллари, бойся за прическу

    Федеральные прокуроры требуют отменить решение об освобождении бывшего управляющего хэдж-фондом Мартина Шкрели под залог в пять млн долларов, сообщает газета The Washington Post.

    Шкрели, осужденный за обман, ожидает вынесения приговора по этому делу. В своем Facebook он опубликовал пост, в котором заявил, что даст пять тысяч долларов тому, кто схватит Хиллари Клинтон за волосы во время ее книжного тура.

    Хиллари, бойся за прическу

    Мюллер в поисках «российского следа»

    Специальный прокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой готовится опросить нынешних и бывших помощников Трампа в рамках федерального расследования «о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года», сообщает The Hill.

    Ни один допрос пока не был запланирован, но интерес Мюллера свидетельствует о том, что он настроен решительно.

    Эвакуация Флориды

    Сотни тысяч людей во Флориде в экстренном режиме покидают свои дома из-за надвигающегося урагана «Ирма», сообщает газета The Washington Post.

    Исполняющий обязанности заместителя директора Национального ураганного Центра Марк Де Мариа заявил, что по последним данным штормовой путь слегка сдвинулся к западу, поставив юго-западную Флориду под угрозу для самых сильных ветров, в то время как вся Южная Флорида будет подвержена существенным природным воздействиям. Зоны эвакуации могут быть расширены, и люди должны быть готовы покинуть свои дома. В округе Майами-Дейд в обязательную эвакуацию попали примерно 660 тысяч человек. Это самая крупная эвакуация за всю историю округа.

    Эвакуация Флориды

    Гнев матери-природы

    Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что ураганы, обрушившиеся на Техас и Флориду, являются проявлением гнева матери-природы из-за победы Трампа на выборах, сообщает телеканал Fox News.

    Лоуренс никогда не стеснялась делиться своим мнением о президенте. Когда Трамп только начал свою президентскую кампанию в 2015 году, в интервью для Entertainment Weekly она сказала, что его победа «станет концом света».

    Тем временем, ресурс People сообщает, что по мере приближения шторма, зоопарки также готовятся к защите животных. Было принято решение отказаться от эвакуации животных, так как это для них является большим стрессом. Зоопарки готовятся противостоять стихии собственными силами. В соответствии с планами по чрезвычайным ситуациям, крупные животные будут перемещены на нижние уровни в своих вольерах, в то время как меньшие представители фауны переедут в безопасные места внутри зданий.

    Гнев матери-природы

    Шутка юных расистов не удалась

    Пять старшеклассников из штата Айова были исключены из команды по баскетболу за фотографию в масках Ку-клукс-клана, сообщает Daily News.

    Они позировали, держа в руках винтовку и размахивая флагом Конфедерации.

    Отключение реакторов во Флориде

    Две атомные станции во Флориде готовятся к приближающемуся урагану, сообщает The Washington Post.

    Как только ураган приблизится и достигнет первой категории в районе станций, начнется отключение реактора, которое займет 24 часа. После катастрофы на Фукусиме все американские ядерные электростанции были переоборудованы в соответствии с новыми требованиями безопасности при чрезвычайных ситуациях.

    Две атомные станции во Флориде готовятся к приближающемуся урагану

    Калифорния в опасности

    После произошедшего в четверг мощнейшего землетрясения в Мексике магнитудой 8,2 балла сейсмологи выражают обеспокоенность тем, что сильные толчки дойдут до Калифорнии, и последствия будут катастрофичны, сообщает runlikerabbit.com.

    Если такое же землетрясение произойдет на территории Калифорнии, наибольшая сейсмическая активность будет наблюдаться в районе разлома Сан-Андреас и протянется до самой границы с Мексикой. Пострадают все населенные пункты на юге Калифорнии: больше всех достанется Лос-Анджелесу, Риверсайду и Сан-Бернардино.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #обама #клинтон #трамп #картер #буш-младший #сешнс #мюллер #буш-старший #ирма #наполитано #шкрели #да мариа #лоуренс #мерика
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