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Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной категории, РФ готова помочь пострадавшим
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    Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной категории, РФ готова помочь пострадавшим

    13:14  9 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной категории, РФ готова помочь пострадавшим

    Москва, 9 сентября. Глава российского спасательного ведомства Владимир Пучков заявил о готовности оказать помощь странам Карибского бассейна, которые пострадали от мощного урагана «Ирма». Эксперты вновь присвоили стихии пятую категорию.

    Странам, которые пострадали от сильного урагана «Ирма», готовы помочь российские спасатели, технологи и сотрудники чрезвычайного корпуса гуманитарного реагирования. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Отметим, что ранее урагану была присвоена пятая категория, он приблизился к побережью Кубы.

    Россияне эвакуированы с островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Стихия сметает все на своем пути – в Сети были опубликованы кадры поваленной ветром инфраструктуры, мощного ветра и гигантских волн, пишет RT.

    Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной категории, РФ готова помочь пострадавшим

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #ураган #ирма
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