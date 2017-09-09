Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной категории, РФ готова помочь пострадавшим

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Москва, 9 сентября. Глава российского спасательного ведомства Владимир Пучков заявил о готовности оказать помощь странам Карибского бассейна, которые пострадали от мощного урагана «Ирма». Эксперты вновь присвоили стихии пятую категорию.

Странам, которые пострадали от сильного урагана «Ирма», готовы помочь российские спасатели, технологи и сотрудники чрезвычайного корпуса гуманитарного реагирования. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Отметим, что ранее урагану была присвоена пятая категория, он приблизился к побережью Кубы.

Россияне эвакуированы с островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Стихия сметает все на своем пути – в Сети были опубликованы кадры поваленной ветром инфраструктуры, мощного ветра и гигантских волн, пишет RT.