Назарбаев: Переговоры в Астане способствуют возвращению Сирии к миру

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Астана, 9 сентября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что переговоры в Астане по ситуации в Сирии создают все предпосылки для возвращения этой страны к мирной жизни.

Такое заявление Назарбаев сделал по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает ТАСС.

«Астана предложила свою площадку для переговоров всех сторон, которые имеют отношение к сирийскому конфликту. Мы вносим свой вклад в решение этого конфликта мирным путем», — сказал Назарбаев.

По мнению лидера Казахстана, в результате переговоров значительно уменьшился уровень насилия в Сирии. В Астане было проведено пять раундов межсирийских встреч. Шестой раунд состоится 14-15 сентября.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется, что на площадке Астаны будет принято конкретное решение.