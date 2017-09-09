Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Назарбаев: Переговоры в Астане способствуют возвращению Сирии к миру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назарбаев: Переговоры в Астане способствуют возвращению Сирии к миру

    12:59  9 Сентября 2017
    163

    Назарбаев считает, что переговоры в Астане способствуют возвращению Сирии к миру

    Астана, 9 сентября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что переговоры в Астане по ситуации в Сирии создают все предпосылки для возвращения этой страны к мирной жизни.

    Такое заявление Назарбаев сделал по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает ТАСС.

    «Астана предложила свою площадку для переговоров всех сторон, которые имеют отношение к сирийскому конфликту. Мы вносим свой вклад в решение этого конфликта мирным путем», — сказал Назарбаев.

    По мнению лидера Казахстана, в результате переговоров значительно уменьшился уровень насилия в Сирии. В Астане было проведено пять раундов межсирийских встреч. Шестой раунд состоится 14-15 сентября. 

    Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется, что на площадке Астаны будет принято конкретное решение.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #сирия #турция #казахстан #астана
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9296

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1533

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355