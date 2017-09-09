Опубликован список пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре

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Ханты-Мансийск, 9 сентября. Опубликован список пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на перегоне в ХМАО.

По последним данным, ранения получили 15 человек, троим из них медицинская помощь была оказана на месте, остальные госпитализированы.

Имена пострадавших были опубликованы в сообществе «Официальный Нижневартовск». Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Ura.ru, которое приводит список пострадавших.

Ранее в Интернете появилось видео из вагона поезда, который сегодня столкнулся с грузовиком на переезде Михеевский в ХМАО.

Напомним, 9 сентября грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с железнодорожным поездом №346 «Адлер – Нижневартовск». По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона. По разным данным, в результате аварии пострадали от 13 до 15 человек, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

https://ura.news/news/1052303674