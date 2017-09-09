Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Происшествия
Опубликован список пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опубликован список пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре

    12:17  9 Сентября 2017  /обновлено: 14:55  09 Сентября 2017
    1862

    Видео первых минут после столкновения поезда появилось в Сети

    Ханты-Мансийск, 9 сентября. Опубликован список пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на перегоне в ХМАО.

    По последним данным, ранения получили 15 человек, троим из них медицинская помощь была оказана на месте, остальные госпитализированы. 

    Имена пострадавших были опубликованы в сообществе «Официальный Нижневартовск». Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Ura.ru, которое приводит список пострадавших.

    Ранее в Интернете появилось видео из вагона поезда, который сегодня столкнулся с грузовиком на переезде Михеевский в ХМАО.

    Напомним, 9 сентября грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с железнодорожным поездом №346 «Адлер – Нижневартовск». По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона. По разным данным, в результате аварии пострадали от 13 до 15 человек, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

    https://ura.news/news/1052303674

    Видео первых минут после столкновения поезда появилось в Сети

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #происшествие #хмао #поезд #столкновение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9296

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1533

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355