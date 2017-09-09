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Путин похвалил жителей Тульской области за работу на совесть
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    Путин похвалил жителей Тульской области за работу на совесть

    12:00  9 Сентября 2017
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    Путин похвалил жителей Тульской области за работу на совесть

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области в 80-летием со дня образования региона, выразив уверенность в том, что туляки будут работать на совесть.

    Глава государства поздравил руководство и жителей Тульской области с 240 годовщиной образования губернии и 80-летием области. «Уверен, что жители региона и впредь будут работать творчески, как говорится «на совесть», достойно решать ключевые задачи, стоящие перед Россией», — говорится в поздравительной президентской телеграмме.

    Владимир Путин отметил, что Тула является родиной творческой интеллигенции, мастеров-оружейников и воинов. Тульская земля внесла весомый вклад в становление российской государственности и укрепление обороноспособности России. Президент отметил большой потенциал региона в области промышленности и в аграрном секторе, подчеркнув любовь туляков к труду. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #тула
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