Сирия новости 9 сентября 12.30: ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение армии САР, в Алеппо идут бои между SDF и ССА

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Сирия, 9 сентября. ВКС России продолжают обеспечивать продвижение армии САР к Дейр эз-Зору и зачистку провинции от ИГ*, в Алеппо развернулось противостояние SDF и ССА, «Джейш аль-Ислам» освободила из плена 16 солдат САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре, поддерживают продвижение САА в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Айн Тарме, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре и Хаме.

«Исламское государство»: заявляет об уничтожении техники САА в Хомсе, противостоит САА в Дейр эз-Зоре.

«Джейш аль-Ислам»: освободила из плена 15 солдат САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Хаме.

Курды: открыли огонь по позициям ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются взаимные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Военный источник в Twitter (@insaan_rights) пишет, что в районе Айн Тарма артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикальных группировок. Кроме того, автор микроблога отмечает боестолкновения между правительственными силами и боевиками в районе населенного пункта Джисрин на востоке провинции Дамаск.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте прошел обмен пленными между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Джейш аль-Ислам». Неподалеку от поселения Хараста было освобождено 15 солдат правительственных войск.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо отмечаются военные столкновения между сирийской армией и антиправительственными вооруженными формированиями. По данным источника в Twitter (@shahed_alep) Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований с применением тяжелой артиллерии. В эпицентре боевых действий находится поселение Аль-Батрана. Кроме того, под артиллерийский обстрел армии Башара Асада попали укрепрайоны боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Баха, пишет местный Twitter-канал (@dascmf).

В это время на севере Алеппо развивается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник в Twitter (@insaan_rights) сообщает, что бойцы курдского ополчения ведут ракетный обстрел позиций антиправительственной «свободной армии» в районе поселения Калджибрин. Жестокие бои между ССА и SDF зафиксированы также к западу от города Азаз. Об этом пишет местный источник в Twitter (@hussamfkh).

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»* заявляют, что в окрестностях поселения Абу-Лия в восточной части провинции Хомс ими уничтожено три танка и два пулемета Сирийской арабской армии (САА). Сообщение радикальных исламистов передает Twitter-канал (@o86_le). Напомним, за минувшие сутки армии Башара Асада при поддержке российской военной авиации удалось установить контроль над населенными пунктами Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль, расположенными к юго-востоку от Джубб Аль-Джарра. Террористам «Исламского государства» пришлось отступить со стратегических территорий на север региона. Правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают продвигаться к провинции Дейр эз-Зор, где сейчас идут ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой союзниками, и террористами «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС зачистили от террористов «Исламского государства» населенный пункт Аль-Шула и активно продвигаются к административному центру провинции Дейр эз-Зор. Военный источник в Twtter (@peoxlaln) пишет, что в окрестностях освобожденного поселения террористами ИГИЛ* уничтожены танк, пулемет, а также боевая машина пехоты Сирийской арабской армии (САА).

Напомним, провинция Дейр эз-Зор на сегодняшний день является эпицентром противостояния между сирийскими войсками и террористами «Исламского государства». Несколько дней назад административный центр региона был деблокировал Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ. Сейчас саперы армии САР ведут работы по разминированию окрестностей города. Кроме того войска Башара Асада под прикрытием российской авиации расширяют коридор, соединяющий Дейр эз-Зор с остальными провинциями Сирии.

Провинция Хама

На юге провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) ведет минометный обстрел позиций радикальных боевиков в районе деревни Талаф, пишет Homs Media Center. Ранее сообщалось о возобновлении вооруженного противостояния между правительственными войсками и сторонниками «Джебхат ан-Нусры»*. В районе станции Аз-Захра боевики группировки «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА). В ответ солдаты армии САР начали обстрел зон дислокации радикальных исламистов неподалеку от поселения Харб Нафса. Данные о потерях сторон на данный момент не сообщаются.

Боевые действия продолжаются в районе города Акербат. Ранее сообщалось, что террористы ИГ, запертые в «Акербатском котле» предприняли попытку контратаки с участием смертников. Источники, подконтрольные «Исламскому государству», заявляли, что в результате нападения радикалам удалось вновь захватить населенный пункт Масуд, однако данная информация не получила подтверждения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)