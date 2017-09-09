Сирия отвергла обвинения ООН в химатаках: США пытаются «замазать» успехи САА и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

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Официальный Дамаск ответил на очередные обвинения Запада в том, что правительственная Сирийская арабская армия (САА) якобы проводила химические атаки на территории САР. Власти республики отказались признать причастность к инцидентам с применением химоружия, в частности к происшествию в городе Хан Шейхун, расположенном в южной части провинции Идлиб.

Напомним, на этой неделе Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций опубликовала отчет, посвященный расследованию случаев использования химического оружия в Сирии. Западные эксперты сделали вывод, что именно правительственные войска САР якобы совершили серию нападений, в ходе которых были применены запрещенные отравляющие вещества. Таким образом, армия Башара Асада обвиняется по меньшей мере в 20 подобных атаках, в результате которых пострадали десятки гражданских лиц.

Происшествие в Хан Шейхуне признано членами специальной комиссии самым опасным случаем использования химоружия. В отчете ООН утверждается, что в начале апреля 2017-го года сирийские ВВС будто бы нанесли авиаудар по мирному населению провинции Идлиб с использованием зарина.

Таким образом, тема химического оружия вновь стала фигурировать на первых полосах американских и европейских изданий СМИ. С чем связана новая волна обвинений со стороны Запада? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, убежден, что США и страны Евросоюза, жаждущие сместить Асада с поста президента Сирии, тем самым пытаются вновь дискредитировать сирийскую армию, которая, напротив, за последнее время при помощи российских ВКС смогла достичь значительных успехов в борьбе с «Исламским государством»* (деятельность запрещена в РФ). Об этом эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

«Все эти последние обвинения, заключение комиссии ООН по событиям в Хан Шейхуне — все это, безусловно, связано с последними победами сирийской армии и ВКС РФ. Это всего лишь информационный вброс, элемент информационной войны, которую Запад ведет против сирийского руководства с целью дезавуировать и принизить успехи войск САР, а также очернить правительство республики и в очередной раз облачить Асада в одежды дьявола».

Напомним, в этом месяце в результате действий союзных российских и сирийских сил от оккупации террористов ИГ* был освобожден город Акербат, имеющий важнейшее стратегическое значение. Благодаря зачистке Акербата, правительственным войскам САР при поддержке российских ВКС удалось прорвать оборону боевиков под Дейр эз-Зором и снять трехлетнюю блокаду с северо-западных районов города. Именно эти ключевые успехи союзных сил не дают покоя Соединенным Штатам и другим странам международной коалиции. Запад пытается отвлечь внимание мировой общественности от достижений САР и РФ в борьбе с «Исламским государством», однако использует для этого избитые приемы, подчеркивает Борис Долгов.

«Эта война, которую противники Асада развернули в медиапространстве, совершенно не прикрытая, она ведется очень примитивно. Отчет комиссии ООН был сделан без посещения непосредственного места происшествия — Хан Шейхуна. Не были взяты пробы грунта, не было проведено никаких специальных исследований на местности, к чему, кстати, призывало и даже предлагало сирийское правительство и российская сторона. Этого, однако, так и не было сделано. Весь этот доклад фактически основан на показаниях каких-то свидетелей, непонятно откуда взявшихся. Таким образом, это совершенно примитивная и непродуманная акция, всего лишь информационный вброс».

Эксперт также напомнил, что в 2014-м году сирийская армия полностью уничтожила свои запасы химического оружие в присутствии иностранных наблюдателей. Кто же тогда причастен ко всем этим происшествиям с применением отравляющих веществ? Борис Долгов подчеркивает, что российские эксперты, которые в отличие от своих западных коллег проводили все необходимые исследования на местах инцидентов, уже давно ответили на этот вопрос.

«В районах, где применялось химоружие, были российские эксперты, и они делали все то, что должны были, но так и не сделали представители ООН — и пробы грунта, и всяческие измерения, и необходимые химические анализы. Было установлено, что в этих инцидентах виновны боевики. Было предметно и документально доказано, что компоненты химического оружия переправлялись через Турцию нелегальным путем, после чего попадали в руки боевиков, которые их использовали с целью провокаций, чтобы затем обвинить в этом сирийскую армию».

Стоит отметить, что в районах длительного присутствия боевиков различных группировок вооруженной оппозиции неоднократно находили боеприпасы с отравляющими веществами западного производства. Так, в Алеппо недавно были обнаружены выстрелы к гранатометам и ручные гранаты с хлором, изготовленные американскими компаниями Federal Laboratories и NonLethal Technologies, а также британским предприятием Cherming Defence UK. Такие же химикаты были обнаружены и в освобожденных от боевиков кварталах Дамаска.

* Организация запрещена на территории РФ.