Сирия: месторождения нефти у Дейр эз-Зора отбиты у ИГ при поддержке ВКС РФ

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Москва, 9 сентября. Армия Сирии и ее союзники при активной поддержке ВКС РФ взяли под контроль месторождения нефти, захваченные «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) на востоке страны.

Как сообщает Reuters, месторождения были захвачены в ходе наступления на боевиков ИГ.

Правительственная армия и отряды ополчения при поддержке ВКС РФ захватили месторождение Тейм в пустыне к югу от Дейр эз-Зора на востоке Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.