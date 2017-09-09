Сирия: месторождения нефти у Дейр эз-Зора отбиты у ИГ при поддержке ВКС РФ
В Избранное
Москва, 9 сентября. Армия Сирии и ее союзники при активной поддержке ВКС РФ взяли под контроль месторождения нефти, захваченные «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) на востоке страны.
Как сообщает Reuters, месторождения были захвачены в ходе наступления на боевиков ИГ.
Правительственная армия и отряды ополчения при поддержке ВКС РФ захватили месторождение Тейм в пустыне к югу от Дейр эз-Зора на востоке Сирии.
* Организация запрещена на территории РФ.