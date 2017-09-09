В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017»

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Москва, 9 сентября. В Минобороны России удивлены словам главы военного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая публично завила о якобы имеющейся угрозе для Европы со стороны российских военных, привлекаемых на учения «Запад-2017», говорится в официальном релизе.

Госпожа Урсула фон дер Ляйен публично оперирует «взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учения «Запад-2017», несмотря на то, что ФРГ получила ранее исчерпывающую информацию о замысле и численности участвующего в маневрах контингенте. Таким образом в Минобороны России прокомментировали заявление главы оборонного ведомства Германии.

Все сведения об учениях были предоставлены Белоруссией. А также замминистра военного ведомства РФ Александр Фомин на глазах у сотрудников иностранных СМИ 29 августа передал военному атташе ФРГ соответствующую информацию. Кроме того, представитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал генерала Петра Павла об учениях «Запад-2017», подчеркнув, что маневры плановые.