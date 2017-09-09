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В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017»
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    В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017»

    11:26  9 Сентября 2017
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    В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017»

    Москва, 9 сентября. В Минобороны России удивлены словам главы военного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая публично завила о якобы имеющейся угрозе для Европы со стороны российских военных, привлекаемых на учения «Запад-2017», говорится в официальном релизе. 

    Госпожа Урсула фон дер Ляйен публично оперирует «взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учения «Запад-2017», несмотря на то, что ФРГ получила ранее исчерпывающую информацию о замысле и численности участвующего в маневрах контингенте. Таким образом в Минобороны России прокомментировали заявление главы оборонного ведомства Германии.

    Все сведения об учениях были предоставлены Белоруссией. А также замминистра военного ведомства РФ Александр Фомин на глазах у сотрудников иностранных СМИ 29 августа передал военному атташе ФРГ соответствующую информацию. Кроме того, представитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал генерала Петра Павла об учениях «Запад-2017», подчеркнув, что маневры плановые. 

    В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017»

    «Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное», — отмечается в сообщении. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #фрг #минобороны россии
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