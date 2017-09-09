Количество преступлений, связанных с подделкой денег, уменьшилось в России

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Москва, 9 сентября. В России стали меньше подделывать деньги. Представители МВД сообщают, что количество преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, сократилось.

В ведомстве рассказали, что по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» с января по июль 2017 года было зарегистрировано 11 942 преступления. Это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишет RT.

Случаи нарушения статьи УК России «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» также уменьшились.

Эксперты объясняют это тем, что для производства подделок необходимы большие затраты, в том числе дорогостоящее оборудование. Кроме этого, российские рубли имеют очень высокую степень защиты.