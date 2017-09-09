Путин назвал конструктивным политический диалог с Таджикистаном

В Избранное

Москва, 9 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, подчеркнув успешное развитие отношений двух стран, говорится в сообщении Кремля.

Глава государства Владимир Путин высоко оценил развитие отношений Москвы и Душанбе, отметив в поздравительной телеграмме дух сотрудничества и стратегического партнерства двух стран. Президент России также оценил конструктивность политического диалога, кооперацию в торгово-экономической, научной и гуманитарной областях.

Путин уверен в эффективном взаимодействии России и Таджикистана в решении региональных и международных вопросов для обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.