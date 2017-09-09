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Политика
Путин назвал конструктивным политический диалог с Таджикистаном
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    Путин назвал конструктивным политический диалог с Таджикистаном

    11:05  9 Сентября 2017
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    Путин назвал конструктивным политический диалог с Таджикистаном

    Москва, 9 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, подчеркнув успешное развитие отношений двух стран, говорится в сообщении Кремля. 

    Глава государства Владимир Путин высоко оценил развитие отношений Москвы и Душанбе, отметив в поздравительной телеграмме дух сотрудничества и стратегического партнерства двух стран. Президент России также оценил конструктивность политического диалога, кооперацию в торгово-экономической, научной и гуманитарной областях.

    Путин уверен в эффективном взаимодействии России и Таджикистана в решении региональных и международных вопросов для обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. 

    Путин назвал конструктивным политический диалог с Таджикистаном

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #таджикистан
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