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Украина
Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior
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    Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior

    10:47  9 Сентября 2017
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    Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior

    Киев, 9 сентября. В центральной части украинской столицы 8 сентября произошел взрыв, при котором пострадала всемирно известная модель Dior Наталья, сообщили местные СМИ. 

    В Киеве накануне взорвался автомобиль, в результате которого погиб водитель, его пассажир — всемирно известная модель Dior получила тяжелые травмы. Кареты скорой помощи срочно госпитализировали женщину в одну из клиник. По данным украинских СМИ, пострадавшей была известная манекенщица по имени Наталья. Подруга модели не стала называть ее фамилию.

    Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior

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    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #взрыв
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