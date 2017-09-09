Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior

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Киев, 9 сентября. В центральной части украинской столицы 8 сентября произошел взрыв, при котором пострадала всемирно известная модель Dior Наталья, сообщили местные СМИ.

В Киеве накануне взорвался автомобиль, в результате которого погиб водитель, его пассажир — всемирно известная модель Dior получила тяжелые травмы. Кареты скорой помощи срочно госпитализировали женщину в одну из клиник. По данным украинских СМИ, пострадавшей была известная манекенщица по имени Наталья. Подруга модели не стала называть ее фамилию.