Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
ИГ и «Джебхат ан-Нусра» восемь раз нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» восемь раз нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс

    10:37  9 Сентября 2017
    185

    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» восемь раз нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс

    Москва, 9 сентября. Российские офицеры в комиссии по примирению в САР зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие коллеги — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

    Российская сторона в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения огня, оценивает обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. За минувшие сутки было зафиксировано восемь случаев стрельбы  — пять в провинции Алеппо, три в Эль-Кунейтра.

    Турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения — по одному в Хаме и Хомсе, два в Дамаске. Случаи беспорядочной стрельбы установлены в районах, которые подконтрольны запрещенным в России террористическим группировкам ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что новый раунд межсирийских переговоров будет результативным.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9298

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355