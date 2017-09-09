ИГ и «Джебхат ан-Нусра» восемь раз нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс

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Москва, 9 сентября. Российские офицеры в комиссии по примирению в САР зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие коллеги — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Российская сторона в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения огня, оценивает обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. За минувшие сутки было зафиксировано восемь случаев стрельбы — пять в провинции Алеппо, три в Эль-Кунейтра.

Турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения — по одному в Хаме и Хомсе, два в Дамаске. Случаи беспорядочной стрельбы установлены в районах, которые подконтрольны запрещенным в России террористическим группировкам ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что новый раунд межсирийских переговоров будет результативным.

* Организация запрещена на территории РФ.