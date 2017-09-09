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Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали
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    Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

    10:40  9 Сентября 2017  /обновлено: 10:50  09 Сентября 2017
    6353

    Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО. Есть пострадавшие

    Москва, 9 сентября. В Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всех раненых госпитализируют в Нижневартовск. Известно, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

    По данным МЧС, инцидент произошел на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. На переезде Михаевский грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с железнодорожным поездом №346 «Адлер — Нижневартовск». Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО. Есть пострадавшие

    На место происшествия выехали четыре единицы техники, задействовано 19 человек от подразделений МЧС. На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.

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    Автор: Рина Брусникина
    #происшествие #хмао #поезд #столкновение
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