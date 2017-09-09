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ДНР: ВСУ обстреляли запад Донецка, повреждены два жилых дома
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    ДНР: ВСУ обстреляли запад Донецка, повреждены два жилых дома

    10:25  9 Сентября 2017  /обновлено: 10:25  09 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ обстреляли запад Донецка, повреждены два жилых дома

    Донецк, 9 сентября. ВСУ обстреляли западную часть Донецка, повреждены два жилых дома, в поселке Крутая Балка получил ранение один местный житель, сообщили в оборонном ведомстве ДНР. 

    В командовании ДНР сообщили об обстрелах со стороны киевских силовиков, в результате которых получили повреждения два дома в петровском районе Донецка. Один из жилых домов сгорел, во втором повреждено остекление. По словам спикера из оборонного ведомства, в поселке Крутая Балка был ранен мужчина 1972 года рождения.

    Киев инициировал военную операцию на востоке Украины после того как Донбасс не признал новую власть, пришедшую в результате государственного переворота, легитимной. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести миротворческий контингент ООН на линию разграничения. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина
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