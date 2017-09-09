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Ураган «Ирма» направляется в сторону штата Флорида
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    Ураган «Ирма» направляется в сторону штата Флорида

    10:43  9 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» направляется в сторону штата Флорида

    Вашингтон, 9 сентября. Национальный центр предупреждений ураганов США сообщил, что «Ирма» усилилась. Специалисты присвоили урагану пятую категорию мощности по шкале Саффира – Симпсона.

    По мнению метеорологов, стихийное бедствие может обернуться масштабными наводнениями. «Ирма» бушует вблизи северного побережья Кубы и двигается в северо-западном направлении. Скорость ветра во время урагана достигла 257 км/ч. В штате объявлена срочная эвакуация жителей прибрежных районов, сообщает Ura.ru.

    В пятницу ураган обрушился на острова Карибского бассейна. По предварительным данным, его жертвами стали 18 человек. Ожидается, что «Ирма» достигнет американского штата Флорида в эти выходные.

    Специалисты Национального центра предупреждений ураганов США призвали всех жителей прибрежных районов перебраться в более безопасные регионы. Как сообщает «Политэксперт», ураган «Ирма» усилился до максимальной, пятой, категории.

    Напомним, что из-за разгула стихии в США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником для американской разведки.

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    Автор: Рина Брусникина
    #сша #ураган #стихия #ирма
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