Глава МИД ФРГ поддержал инициативу Путина по размещению миротворцев в Донбассе

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Берлин, 9 сентября. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в очередной раз поддержал предложение президента России Владимира Путина об отправке миротворцев ООН в Донбасс. Немецкий дипломат заявил, что «очень обрадовался» намерению российского лидера ходатайствовать о создании миссии.

Сотрудники специальной мониторинговой миссии сообщают о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, поэтому ФРГ выступает за отправку в региона миротворцев ООН. Такое мнение выразил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По словам высокопоставленнного немецкого дипломата, он «очень обрадовался» заявлению российского лидера Владимира Путина о намерении внести в Собвез ООН проект резолюции о размещении на востоке Украины миротворцев для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.