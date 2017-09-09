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Политика
Глава МИД ФРГ поддержал инициативу Путина по размещению миротворцев в Донбассе
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    Глава МИД ФРГ поддержал инициативу Путина по размещению миротворцев в Донбассе

    10:00  9 Сентября 2017  /обновлено: 10:00  09 Сентября 2017
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    Глава МИД ФРГ поддержал инициативу Путина по размещению миротворцев в Донбассе

    Берлин, 9 сентября. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в очередной раз поддержал предложение президента России Владимира Путина об отправке миротворцев ООН в Донбасс. Немецкий дипломат заявил, что «очень обрадовался» намерению российского лидера ходатайствовать о создании миссии. 

    Сотрудники специальной мониторинговой миссии сообщают о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, поэтому ФРГ выступает за отправку в региона миротворцев ООН. Такое мнение выразил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По словам высокопоставленнного немецкого дипломата, он «очень обрадовался» заявлению российского лидера Владимира Путина о намерении внести в Собвез ООН проект резолюции о размещении на востоке Украины миротворцев для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. 

    «Конечно, условия, при которых Россия предлагает это, не такие же, что предлагаем мы или предлагает Украина, но я считаю, что это первый правильный, хороший шаг», — прокомментировал Габриэль, пишет RT.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #украина
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