Эрдоган надеется на предметность переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 9 сентября. Турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется, что по итогам переговоров по Сирии на площадке Астаны будет принято конкретное решение. Такое мнение он высказал на встрече с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Межсирийские переговоры на площадке Астаны, намеченные на 14-15 сентября очень важны, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что подготовительная работа почти завершена.

«Думаю, что будет конкретное решение. Надеюсь, плоды этих переговоров мы увидим в Астане», — отметил он.

Эрдоган также добавил, что переговоры по Сирии в Казахстане будут способствовать облегчению диалога на площадке Женевы. Известно, что 13 сентября пройдет заседание рабочей группы, планируется рассмотреть ряд документов по зонам деэскалации и разминированию территории САР.