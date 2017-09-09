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Новости Сирии
Эрдоган надеется на предметность переговоров по Сирии в Астане
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    Эрдоган надеется на предметность переговоров по Сирии в Астане

    9:20  9 Сентября 2017
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    Эрдоган надеется на предметность переговоров по Сирии в Астане

    Астана, 9 сентября. Турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется, что по итогам переговоров по Сирии на площадке Астаны будет принято конкретное решение. Такое мнение он высказал на встрече с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. 

    Межсирийские переговоры на площадке Астаны, намеченные на 14-15 сентября очень важны, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что подготовительная работа почти завершена.

    «Думаю, что будет конкретное решение. Надеюсь, плоды этих переговоров мы увидим в Астане», — отметил он.

    Эрдоган также добавил, что переговоры по Сирии в Казахстане будут способствовать облегчению диалога на площадке Женевы. Известно, что 13 сентября пройдет заседание рабочей группы, планируется рассмотреть ряд документов по зонам деэскалации и разминированию территории САР.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #турция #астана
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