Минобороны РФ обнародовало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

В Избранное

Москва, 9 сентября. Российское оборонное ведомство опубликовало официальные данные о потерях среди советских военных на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса, информация размещена на сайте ведомства.

Минобороны России к годовщине операции на Кубе впервые обнародовало число погибших советских солдат во время Карибского кризиса. По данным ведомства, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года в Республике Куба погибли 64 советских гражданина.

Отметим, что резкое обострение международной обстановки возникло в 1962 году, оно было вызвано угрозой военных действий между СССР и Соединенными Штатами из-за размещения советского ракетного оружия на острове в Карибском море. Вашингтон оказывал давление на Кубу, в результате чего Гавана обратилась к Москве за помощью — советское руководство приняло решение развернуть в регионе ракетные войска.