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Минобороны РФ обнародовало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса
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    Минобороны РФ обнародовало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

    9:36  9 Сентября 2017
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    Минобороны РФ обнародовало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

    Москва, 9 сентября. Российское оборонное ведомство опубликовало официальные данные о потерях среди советских военных на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса, информация размещена на сайте ведомства. 

    Минобороны России к годовщине операции на Кубе впервые обнародовало число погибших советских солдат во время Карибского кризиса. По данным ведомства, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года в Республике Куба погибли 64 советских гражданина.

    Отметим, что резкое обострение международной обстановки возникло в 1962 году, оно было вызвано угрозой военных действий между СССР и Соединенными Штатами из-за размещения советского ракетного оружия на острове в Карибском море. Вашингтон оказывал давление на Кубу, в результате чего Гавана обратилась к Москве за помощью — советское руководство приняло решение развернуть в регионе ракетные войска. 

    Минобороны РФ обнародовало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #ссср #сша #куба
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