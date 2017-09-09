Осужденный в США российский хакер Селезнев признался в обналичивании 2 млн долларов

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Вашингтон, 9 сентября. Роман Селезнев, который был осужден в США за кибермошенничество, признался в новых преступлениях. Обвинения против него были выдвинуты в штатах Джорджия и Невада.

Министерство юстиции США сообщило, что Селезнев рассказал о своей роли в сговоре с целью хакерской атаки на процессинговую компанию RBS Worldpay в 2008 году, пишет ТАСС.

Россиянин отвечал за обналичивание более 2 миллионов долларов из банкоматов по всему миру. После вскрытия системы шифрования процессинговой компании, хакеры повысили лимиты на подконтрольных им счетах. При помощи поддельных карт киберпреступники сняли более девяти миллионов долларов через банкоматы в разных городах планеты.

Как сообщил адвокат Романа Селезнева Игорь Литвак, сейчас россиянин содержится в тюрьме в Атланте. Он был осужден весной 2017 года в США на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество.