Вооруженная сирийская оппозиция примет участие в переговорах по Сирии

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Астана, 9 сентября. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что представители вооруженной сирийской оппозиции предварительно подтверждают свое участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

По данным Кайрата Абдрахманова, точная информация станет известна в начале следующей недели, сообщает ТАСС. Кроме этого, турецкая республика также активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговоров и по вопросу участия сирийской вооруженной оппозиции в них.

Глава министерства иностранных дел Казахстана заявил, что в субботу в ходе рабочей встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу поднимались вопросы предстоящей международной встречи по Сирии в Астане.

«Турецкая сторона подтвердила свое активное участие в качестве гаранта Астанинского процесса в следующем раунде переговоров», — уточнил Абдрахманов.

Напомним, что шестая международная встреча по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября.