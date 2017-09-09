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Политика
Вооруженная сирийская оппозиция примет участие в переговорах по Сирии
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    Вооруженная сирийская оппозиция примет участие в переговорах по Сирии

    8:32  9 Сентября 2017
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    Вооруженная сирийская оппозиция примет участие в переговорах по Сирии

    Астана, 9 сентября. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что представители вооруженной сирийской оппозиции предварительно подтверждают свое участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

    По данным Кайрата Абдрахманова, точная информация станет известна в начале следующей недели, сообщает ТАСС. Кроме этого, турецкая республика также активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговоров и по вопросу участия сирийской вооруженной оппозиции в них.

    Глава министерства иностранных дел Казахстана заявил, что в субботу в ходе рабочей встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу поднимались вопросы предстоящей международной встречи по Сирии в Астане.

    «Турецкая сторона подтвердила свое активное участие в качестве гаранта Астанинского процесса в следующем раунде переговоров», — уточнил Абдрахманов.

    Напомним, что шестая международная встреча по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. 

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    Автор: Рина Брусникина
    #сирия #турция #казахстан #астана
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