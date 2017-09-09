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Технологии
Топ-5 самых популярных кроссоверов мира возглавила Toyota RAV4
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    Топ-5 самых популярных кроссоверов мира возглавила Toyota RAV4

    8:49  9 Сентября 2017
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    Топ-5 самых популярных кроссоверов мира возглавила Toyota RAV4

    Вашингтон, 9 сентября. Аналитики составили рейтинг самых популярных кроссоверов в мире по итогам первой половины текущего года. Лидером был признан автомобиль Toyota RAV4.

    Согласно данным, которые опубликовали эксперты на портале focus2move.com, за шесть месяцев 2017 года в мире было продано 381 845 автомобилей RAV4. А вот машину Honda CR-V стали покупать реже. Хотя ранее она была на первом месте в рейтинге. 

    Машину Honda CR-V стали покупать реже

    Третью строчку занимает автомобиль Volkswagen Tiguan. В первом полугодии салоны продали 340 607 экземпляров.

    Третью строчку занимает автомобиль Volkswagen Tiguan

    По данным аналитиков, в топ-5 популярных кроссоверов также вошли Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. При составлении рейтинга учитывались продажи машин в определенный временной период.

    Ранее сообщалось, что был назван топ-5 самых дешевых иномарок в России. 

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    Автор: Рина Брусникина
    #технологии #toyota #автомобили #аналитика
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