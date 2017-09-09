Топ-5 самых популярных кроссоверов мира возглавила Toyota RAV4

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Вашингтон, 9 сентября. Аналитики составили рейтинг самых популярных кроссоверов в мире по итогам первой половины текущего года. Лидером был признан автомобиль Toyota RAV4.

Согласно данным, которые опубликовали эксперты на портале focus2move.com, за шесть месяцев 2017 года в мире было продано 381 845 автомобилей RAV4. А вот машину Honda CR-V стали покупать реже. Хотя ранее она была на первом месте в рейтинге.

Третью строчку занимает автомобиль Volkswagen Tiguan. В первом полугодии салоны продали 340 607 экземпляров.

По данным аналитиков, в топ-5 популярных кроссоверов также вошли Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. При составлении рейтинга учитывались продажи машин в определенный временной период.

Ранее сообщалось, что был назван топ-5 самых дешевых иномарок в России.