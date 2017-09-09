Путин поручил разобраться с отказами в предоставлении гражданства жителям Крыма

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Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать случаи отказов в предоставлении российского гражданства жителям Крыма и Севастополя. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ», — говорится в поручениях.

Исполнять распоряжение Владимира Путина предстоит правительству вместе с администрацией президента, МВД, МИД, органами исполнительной власти в регионе и Верховным судом России. Выполнить поручение президента необходимо до 20 ноября текущего года.