Мощность бомбы во взорванном в Киеве автомобиле составила до 1 кг

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Киев, 9 сентября. Мощность взрывного устройства, которое взорвалось в автомобиле Toyota Camry в Киеве вечером 8 сентября, составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил представитель МВД Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, расследованием случившегося занимаются следователи и оперативники, которые восстанавливают картину событий. Рассматривается несколько версий случившегося.

Напомним, автомобиль с грузинскими номерами взорвался в центре Киева вечером в пятницу, 8 сентября. За рулем находился боевик из Грузии, который воевал в зоне так называемой АТО. Также в результате взрыва пострадала модель Dior Наталья Кошель.