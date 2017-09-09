Вооруженные силы Украины нарушили перемирие шесть раз за сутки

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Луганск, 9 сентября. Украинские силовики за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Огонь велся в направлении жилых районов.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Фрунзе, Желобок, Лозовое, Калиновка, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР. Вооруженные силы Украины открывали огонь по территории из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе «школьное перемирие». Однако обстрелы продолжились.