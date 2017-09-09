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Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной пятой категории
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    Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной пятой категории

    7:26  9 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» вновь усилился до максимальной пятой категории

    Вашингтон, 9 сентября. Ураган «Ирма» в очередной раз усилился до пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

    В настоящее время скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч). Урагану снова присвоена максимальная пятая категория.

    Напомним, «Ирма» считается самым сильным ураганом на территории США за последние 10 лет. Ожидается, что циклон достигнет южных штатов США в ближайшие дни. Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим чрезвычайного положения, из южных районов штата эвакуируются люди. Ранее о введении режима ЧС объявил губернатор штата Алабама Кэй Айви, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #ураган #ирма
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