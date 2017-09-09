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Новая мощная вспышка была зафиксирована на Солнце
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    Новая мощная вспышка была зафиксирована на Солнце

    7:34  9 Сентября 2017  /обновлено: 9:48  09 Сентября 2017
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    Новая мощная вспышка была зафиксирована на Солнце

    Вашингтон, 9 сентября. Ученые обнаружили новую вспышку на Солнце. Очередной корональный выброс массы зафиксировала орбитальная обсерватория солнечной динамики.

    Представители пресс-службы NASA заявили, что новому всплеску солнечной активности присвоена категория М8.1, сообщает ТАСС. Эксперты уточняют, что это уже шестая значительная по масштабам вспышка на огненной звезде за последние дни.

    Ранее национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США опубликовало видео сильнейших солнечных вспышек, произошедших 6 сентября.

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    Автор: Рина Брусникина
    #nasa #солнце #вспышка
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