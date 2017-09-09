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Политика
Минобороны РФ раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса
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    Минобороны РФ раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

    7:21  9 Сентября 2017  /обновлено: 13:14  09 Сентября 2017
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    Минобороны раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

    Москва, 9 сентября. Минобороны РФ рассекретило данные о погибших на Кубе в период Карибского кризиса светских гражданах. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

    По данным министерства, в период острой фазы Карибского кризиса с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 гражданина СССР.

    Напомним, 55 лет назад СССР доставили на Кубу баллистические ракеты и ядерные заряды. Секретная операция под названием «Анадырь» стала ответом на размещение американских ракет на территории Турции и Италии и угрозу военного вторжения США на Кубу.

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    Автор: Виталий Малясев
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