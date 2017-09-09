Минобороны РФ раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

В Избранное

Москва, 9 сентября. Минобороны РФ рассекретило данные о погибших на Кубе в период Карибского кризиса светских гражданах. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По данным министерства, в период острой фазы Карибского кризиса с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 гражданина СССР.

Напомним, 55 лет назад СССР доставили на Кубу баллистические ракеты и ядерные заряды. Секретная операция под названием «Анадырь» стала ответом на размещение американских ракет на территории Турции и Италии и угрозу военного вторжения США на Кубу.