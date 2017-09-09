Запуск спутника разведки США перенесли из-за урагана «Ирма»

В Избранное

Вашингтон, 9 сентября. Старт ракеты-носителя Atlas V со спутником для американской разведки откладывается на неопределенное время. Виной тому стал ураган «Ирма».

Компания United Launch Alliance заявила, что запуск спутника для разведывательного управления США переносится, сообщает РИА «Новости». Ракета должна была стартовать 14 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Несмотря на то, что он не входит в зону, где ожидается стихийное бедствие, запуск решили перенести.

Новую дату запуска миссии NROL-42 определят после того, как станут понятны последствия урагана «Ирма». Кроме этого, в компании заявляют, что решение обусловлено интересами безопасности людей.

Напомним, что накануне губернатор Флориды призвал жителей эвакуироваться из-за урагана «Ирма».