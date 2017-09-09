Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Технологии
Запуск спутника разведки США перенесли из-за урагана «Ирма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Запуск спутника разведки США перенесли из-за урагана «Ирма»

    7:09  9 Сентября 2017
    96

    Запуск спутника разведки США перенесли из-за урагана «Ирма»

    Вашингтон, 9 сентября. Старт ракеты-носителя Atlas V со спутником для американской разведки откладывается на неопределенное время. Виной тому стал ураган «Ирма».

    Компания United Launch Alliance заявила, что запуск спутника для разведывательного управления США переносится, сообщает РИА «Новости». Ракета должна была стартовать 14 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Несмотря на то, что он не входит в зону, где ожидается стихийное бедствие, запуск решили перенести.

    Новую дату запуска миссии NROL-42 определят после того, как станут понятны последствия урагана «Ирма». Кроме этого, в компании заявляют, что решение обусловлено интересами безопасности людей.

    Напомним, что накануне губернатор Флориды призвал жителей эвакуироваться из-за урагана «Ирма».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #сша #космодром #ракета #ирма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9296

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1533

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        213
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5145
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        298
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6353