Роскомнадзор навечно заблокировал пять крупных пиратских сайтов

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Москва, 9 сентября. Решением Мосгорсуда на территории России заблокированы пять крупных пиратских сайтов, которые посещали до 18,5 млн пользователей в месяц. Об этом сообщает Роскомнадзор.

По данным ведомства, заблокированные сайты нарушали авторские и смежные права при распространении мультимедийного контента. Решение о постоянной блокировке было принято на основании заявлений правообладателей Warner Bros. Entertainment Inc и ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ».

Роспотребнадзор отмечает, что ежемесячная аудитория заблокированных сайтов составляла от 254 тысяч до 18,5 млн посетителей.

Напомним, президент России Владимир Путин в июле текущего года подписал указ о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. В силу закон вступит 1 октября, сообщает Газета.ru.