Сирия: под Дамаском начал работать разрушенный боевиками фармацевтический завод

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Дамаск, 9 сентября. В городе Адра недалеко от столицы Сирии восстановлена работа крупного фармацевтического завода. Об этом журналистам рассказал владелец предприятия Умар Айсуэти.

Айсуэти сообщил, что до войны завод выпускал более 40 наименований продукции, в том числе болеутоляющие средства и препараты «для сердечников». С началом боевых действий предприятие разрушили террористы.

После введения режима прекращения огня и создания зон деэскалации в районе Восточная Гута начали возрождаться многие производства, отметил Айсуэти.

«Вы видите, что другие фабрики и заводы вновь запускают свои производственные линии, мы все хотим мира и верим в будущее Сирии. Теперь пришла и наша очередь восстановить производство», — заявил владелец фармацевтического завода.

Айсуэти подчеркнул, что продукция его предприятия уже поставляется в 100 аптек на территории Сирии.