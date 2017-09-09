При взрыве в центре Киева погиб ликвидатор Шамиля Басаева

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Киев, 9 сентября. Во время взрыва автомобиля в центре украинской столицы погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, которого турецкая прокуратура считает участником ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. Об этом сообщает МВД Украины.

Взрыв автомобиля в центре Киева произошел 8 сентября. В машине помимо Махаури находились женщина и ребенок. Оба пассажира получили ранения и были госпитализированы. Состояние женщины медики оценивают как тяжелое, жизни ребенка ничего не угрожает.

В МВД Украины заявили, что причиной инцидента стало взрывное устройство, которое сработало вовремя движения автомобиля. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Позже его могут переквалифицировать в теракт.

8 Фото. 8 Фотографий Федеральное агентство новостей

Погибший был Тимур Махаури известен в криминальных кругах. На территории Украины он привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия.

По данным прокуратуры Турции, в 2006 году Тимур Махаури участвовал в ликвидации в Ингушетии лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. По версии турецких СМИ, погибший подготовил начиненный взрывчаткой грузовик, который позже был использован для ликвидации лидера боевиков.

Погибший также мог участвовать в военных действиях на территории Донбасса на стороне украинских силовиков, отмечает Газета.ru. Сообщается, что Махаури воевал в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура.