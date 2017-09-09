Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Происшествия
При взрыве в центре Киева погиб ликвидатор Шамиля Басаева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    При взрыве в центре Киева погиб ликвидатор Шамиля Басаева

    5:42  9 Сентября 2017
    20942

    При взрыве в центре Киева погиб ликвидатор Шамиля Басаева

    Киев, 9 сентября. Во время взрыва автомобиля в центре украинской столицы погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, которого турецкая прокуратура считает участником ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. Об этом сообщает МВД Украины.

    Взрыв автомобиля в центре Киева произошел 8 сентября. В машине помимо Махаури находились женщина и ребенок. Оба пассажира получили ранения и были госпитализированы. Состояние женщины медики оценивают как тяжелое, жизни ребенка ничего не угрожает.

    В МВД Украины заявили, что причиной инцидента стало взрывное устройство, которое сработало вовремя движения автомобиля. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Позже его могут переквалифицировать в теракт.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    Федеральное агентство новостей

    Погибший был Тимур Махаури известен в криминальных кругах. На территории Украины он привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия.

    По данным прокуратуры Турции, в 2006 году Тимур Махаури участвовал в ликвидации в Ингушетии лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. По версии турецких СМИ, погибший подготовил начиненный взрывчаткой грузовик, который позже был использован для ликвидации лидера боевиков.

    Погибший также мог участвовать в военных действиях на территории Донбасса на стороне украинских силовиков, отмечает Газета.ru. Сообщается, что Махаури воевал в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #киев #украина #взрыв #басаев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9296

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1533

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355