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Севастополь, 9 сентября. Депутат севастопольского законодательного собрания Алексей Чалый рассказал о мечте сделать из Севастополя патриотическую столицу России. Свои мысли парламентарий изложил в опубликованной в «Российской газете» статье.

Алексей Чалый считает, что для создания патриотической столицы в Ставрополе необходимо беречь природу и укреплять экономику. Среди других важных факторов парламентарий отметил поддержку президента России Владимира Путина, помощь федерального центра и «мечту о патриотической столице».

Парламентарий напомнил о героической истории города, которая создала особый дух Севастополя.

«Дважды Севастополь вставал перед армиями объединенной Европы - во время Крымской, и в годы Великой Отечественной войны, являя беспримерное мужество своих защитников», — пишет Чалый.

Парламентарий напомнил, что в 2014 году жители Севастополя оказались достойны славных предков, защитив город.