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Чалый рассказал о мечте сделать из Севастополя патриотическую столицу России
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    Чалый рассказал о мечте сделать из Севастополя патриотическую столицу России

    4:40  9 Сентября 2017
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    Чалый рассказал о мечте сделать из Севастополя патриотическую столицу России

    Севастополь, 9 сентября. Депутат севастопольского законодательного собрания Алексей Чалый рассказал о мечте сделать из Севастополя патриотическую столицу России. Свои мысли парламентарий изложил в опубликованной в «Российской газете» статье.

    Алексей Чалый считает, что для создания патриотической столицы в Ставрополе необходимо беречь природу и укреплять экономику. Среди других важных факторов парламентарий отметил поддержку президента России Владимира Путина, помощь федерального центра и «мечту о патриотической столице».

    Парламентарий напомнил о героической истории города, которая создала особый дух Севастополя.

    «Дважды Севастополь вставал перед армиями объединенной Европы - во время Крымской, и в годы Великой Отечественной войны, являя беспримерное мужество своих защитников», — пишет Чалый.

    Парламентарий напомнил, что в 2014 году жители Севастополя оказались достойны славных предков, защитив город.

    «Уверен, что и сегодня мы можем и обязаны найти в себе эту силу и волю. И воплотить мечту — сделать Севастополь подлинной патриотической столицей России», — заключил Чалый.

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    Автор: Виталий Малясев
    #чалый #севастополь #патриотизм
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