Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается на юге Дейр эз-Зора

В Избранное

Дамаск, 9 сентября. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России ведет наступление на позиции ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) на юге Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Press TV.

По данным агентства, правительственные войска при поддержке российской авиации усиливают наступление на позиции террористической организации ИГИЛ. В настоящее время подразделения САА находятся в 12 км от города.

Напомним, ранее также сообщалось о совместной операции САА и ВКС РФ по деблокированию военного аэропорта Дейр эз-Зора. Силы ИГИЛ попали в окружение на подступах к объекту.

* Организация запрещена на территории РФ.